Nanis Ochoa sufrió grave accidente en pleno embarazo

La modelo Nanis Ochoa y el cantante Juan Pablo Navarrete habían decidido mantener en secreto el embarazo pese a los rumores, debido a que a la empresaria el cambio hormonal la afectó demasiado y se sumió en una depresión.

Así lo confirmó la pareja en una entrevista que concedieron a Entretenimiento RCN, en la que señalaron que la modelo ya tiene 23 semanas de gestación y que será una niña a quien llamarán Francesca.

Precisamente hace unos días, Nanis sufrió un grave accidente en una finca, donde una yegua la golpeó con las patas y la dejó tirada en el suelo sin aire.

“Tenía a una potranca muy noble del lazo, cuando saltó y con las dos patas me tiró al piso, yo quedé sin aire y con mucho dolor le decía a Juan Pablo que me llevara a la clínica. Me dijeron que me golpeó en una costilla y en un riñón, pero lo más importante es que no fue en el vientre”, comentó la empresaria.

Afortunadamente el golpe que recibió no fue directo en el vientre porque la bebé habría podido morir. “Estuve hospitalizada porque a raíz del golpe no estuve oxigenando, y todo el tiempo me estuvieron monitoreando a la bebé y gracias a Dios todo perfecto”.

Nanis reveló que en los primeros tres meses se sumió en depresión y por eso no quisieron hacer público el embarazo. “Me dio muy duro, hormonalmente me estaba afectando bastante me dio una depresión muy grande, mentalmente estuve muy depresiva y triste”.

Señaló que fue Juan Pablo quien percibió que la modelo estaba embarazada, a penas a los 15 días.