Nanis Ochoa ya fue dada de alta, pero su bebé continúa en la UCI

Después de estar 10 días en la unidad de cuidados intensivos, la modelo Daniela Ochoa, conocida como Nanis Ochoa, fue dada de alta y pudo regresar a su casa, sin embargo lo hizo sin tener en sus brazos a su recién nacida.

La modelo paisa tuvo que someterse a una cesárea de urgencia a las 35 semanas de gestación porque le dio preeclampsia, lo que complicó su salud y a la vez la de su pequeña.

Lastimosamente, en el momento del parto sufrió un shock hemorrágico y tuvo que recibir transfusión de sangre, por lo que ni siquiera pudo ver el rostro de su bebé al nacer porque de inmediato los médicos se la llevaron a la UCI neonatal para brindarle los respectivos cuidados por ser prematura.

“Tuvieron que hacerme transfusión de sangre y se me llevaron a mi bebé sin poder verle la carita. Ya no tengo espacio en mis brazos donde más me puedan chuzar, me han tenido con cánula en cada brazo, sonda en la vejiga, oxígeno, no me he podido mover, me han bañado en la cama”, contó Nanis esta semana, su primer mensaje en medio de la hospitalización.

Afortunadamente, su estado de salud mejoró, pues días anteriores el pronóstico era reservado y la vida de la modelo estaba en riesgo. Este viernes los médicos de la Fundación Santa Fe le dieron de alta, bajo estrictos cuidados en casa y una alta dosis de medicación.

Para Nanis este momento fue de altos y bajos, pues al fin podía salir y se encontró con su primera hija que la esperaba en casa, pero su bebé quedó en la UCI porque aún está en recuperación.

“Después de 13 días de estar internada, solo puedo decir: Gracias Dios por permitirme volver donde mi hija. Gracias amor (Juan Pablo Navarrete) solo tú y yo sabemos por lo que estamos pasando, has sido el mejor bastón para nosotras. Por otro lado me siento vacía, sin nada en mi barriga ni en mis brazos, mi hija sigue en la UCI, no hemos parado de orar para que pronto esté con nosotros”, afirmó.

En su mensaje agradeció a los médicos y enfermeras que la atendieron este tiempo. “Quiero darle un agradecimiento muy especial a mi dr. Fabio Quijano, no pude quedar en mejores manos, al dr. Camilo Lozano, a todo el equipo médico, a la Fundación Santafe, a las enfermeras que me consolaban cuando estaba decaída y hasta me hacían trenzas, al personal que me llevaba a ver a mi hija, a las personas que me llevaban la comida, las señoras de aseo que me contaban sus historias”.

Finalmente pidió a sus seguidores que no le envíen testimonios donde muere la mamá o el bebé porque en este momento son poco alentadores, así que espera que quienes quieran enviarle mensajes sean reconfortantes.

A través de un comunicado publicado en la cuenta del cantante Juan Pablo Navarrete, pareja de Nanis ochoa, informaron que la menor se recupera satisfactoriamente y se encuentra recuperando peso.