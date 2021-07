Natalia Durán reapareció en sus redes sociales para hablar de su tratamiento para el cáncer de tiroides y cuello que le fue diagnosticado en marzo de este año.

A través de sus historias de Instagram, la reconocida actriz de 37 años, dio un nuevo parte médico para hablar con sus seguidores de su estado de salud. En un corto videoclip, lamentablemente Durán comentó que la nueva patología no dio resultados tan positiva.

"Reporte flas (...) Recuperándome. La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía. Lo positivo es que me he ido recuperando mucho del síndrome de Asia, que es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer", comentó la actriz.