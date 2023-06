Natalia Durán venció el cáncer después de una batalla de tres años

La reconocida actriz Natalia Durán, desde hace un par de años venía en batallando contra el cáncer de tiroides, enfermedad que la llevó a someterse a cientos de exámenes y procedimientos.

Durán, pese a su diagnóstico, siempre se mantuvo activa en redes sociales mostrando cada avance en su proceso, convirtiéndose en una mujer aún más admirable y un ejemplo a seguir.

Recientemente, la actriz anunció una de las noticias más anheladas por sus seguidores: logró vencer el cáncer y sanarse del ‘Síndrome de Asia’, otra enfermedad que la aquejaba.

Según su relato, la detección del cáncer fue por medio de unos chequeos médicos en los que se pudo evidenciar que sus niveles de hemoglobina estaban muy bajos.

Desde allí, la actriz se sometió a una cantidad de cirugías, terapias y demás procedimientos que la ayudaron a eliminar el número de células en la glándula de la tiroides.

Del mismo modo, Natalia confesó que ya no tiene células cancerígenas en su cuerpo. Sin embargo, aún le hacen falta algunos chequeos.

“Fue hace unos meses con el último examen, fue muy lindo. Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada (…) me siguen quedando pendientes algunos análisis”, señaló para la Revista Vea.

Finalmente, aprovechó para dejar un mensaje de reflexión y aprendizaje que le dejó este proceso en su vida, que si bien fue un duro reto, logró salir victoriosa.

"El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. La sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”, dijo la actriz de 39 años.