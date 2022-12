Natalia Jiménez y el pleito legal con su esposo: llorando contó que no le dejaba viajar con su hija

Hace algunas semanas la cantante española, Natalia Jiménez, contó que se sentía muy triste por no poder estar mucho tiempo con su pequeña hija, debido a que regularmente está de viaje por sus conciertos.

Le puede interesar: Cindy Crawford: así luce la modelo que hizo el icónico comercial de Pepsi hace 30 años

Explicó que la situación se había agravado porque el padre de su hija y expareja, Daniel Trueba, le prohibió que la saque de Estados Unidos o España, sin importar que sea para un viaje familiar a conocer a su familia en México.

Por este motivo, la artista española recordada por ser la voz de la Quinta Estación confesó a través de sus redes sociales que luego de más de un año de espera para que su expareja cambiara de opinión, ella decidió proceder legalmente en su contra.

"Yo estoy en un proceso, como saben, llevo un tiempo queriendo que mi exmarido no deja a mi hija viajar conmigo a México y pues me lo ha denegado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que suceda", dijo la cantante española en una publicación de Instagram que puede encontrar a continuación: