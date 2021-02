Natalia París bloqueó a Claudia Bahamón en redes sociales ¿Por qué?

Claudia Bahamón llamó la atención de cientos de personas en redes sociales luego de una entrevista que le concedió a ‘Diva Rebeca’, interpretada por Omar Vásquez. En este espacio la presentadora habló sobre varios temas, y no dudó en contar algunos detalles inesperados de su vida.

Uno de los puntos que más causó reacciones entre los seguidores de la celebridad fue cuando surgió el tema de Natalia París, tras recomendar en las plataformas digitales el uso de dióxido de cloro para evitar el contagio de Covid-19. ‘Diva Rebeca’ no dudó en lanzar un par de comentarios, haciendo referencia a la modelo y los viajes que realizaba, por lo que Bahamón reveló un detalle inesperado.

En medio de la conversación, la presentadora de MasterChef Celebrity contó, desconcertada, que la DJ la había bloqueado de redes sociales y no sabía la razón. El personaje intentó saber más de lo ocurrido, pero Claudia tampoco conocía el por qué.

“Le voy a decir una verdad, aprovechando que todavía hay poquita gente. Mire que Natalia París me tiene bloqueada y yo no sé por qué”, indicó la también modelo en la entrevista.

“Una vez yo fui a seguirla, y no, me bloqueó. Yo no sé, yo quiero pensar que fue una equivocación”, agregó la colombiana sobre esta situación, enfatizando en su desconocimiento de qué le hizo a la modelo para que le restringiera el perfil.

En esta misma charla, Claudia confesó que en algún momento tuvo un sueño exótico con Diana Ángel y que no votó por el presidente Iván Duque, como muchos creían.

Claudia Bahamón se encuentra trabajando en las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde estarán participando artistas colombianos como Marbelle, Pity Camacho, Viña Machado, Liss Pereira, Lorna Cepeda, Lucho Díaz, Mario Espitia, Endry Cardeño, entre otros.