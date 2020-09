Natalia París ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes contundentes y realistas sobre lo que está atravesando el mundo. La modelo ha compartido diferentes publicaciones sobre la Covid-19 y la problemática que vive el medio ambiente con tanta contaminación.

De igual manera, París ha manejado estos espacios para interactuar con sus seguidores y tocar distintos temas generales. Además de promocionar sus proyectos musicales, Natalia ha accedido a la herramienta de preguntas para que sus fans le envíen interrogantes de todo tipo.

Recientemente, la DJ habló sobre temas variados y enfocados en su estilo de vida. Algunas curiosidades estaban enfocadas en aspectos polémicos y de debate como los extraterrestres, vida después de la muerte y la marihuana.

“¿Qué opinas sobre que la marihuana afecta la iluminación?”, escribió un usuario en la caja de preguntas, a lo que ella respondió poniendo de ejemplo otras drogas que sí le hacen daño al cuerpo.

“Todas las drogas químicas sí que afectan tu glándula pineal y tu aura, pero la marihuana no, la marihuana viene de la tierrita, orgánica y natural”, afirmó la artista en un pequeño video en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

En otra pregunta, un seguidor quiso saber si la modelo se había desdoblado alguna vez. Natalia aseguró que sí ha experimentado esta situación, pero no es algo que le agrade, pues le causa terror la sensación.

“Muchas veces! Pero no me gusta la sensación. Me causa terror! Nunca lo permito y lucho para volver de inmediato…no me gusta la idea de estar en un astral bajo. Nada bueno hay allí”, respondió la DJ con una imagen natural de fondo.

Por otra parte, París señaló que cree en la reencarnación y en que existe una opción de volver a la vida de otro modo. No obstante, enfatizó en que tiene la idea de que hay más vida en el universo y el ser humano no es el único.