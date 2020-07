Natalia París negó haber participado en una fiesta clandestina

Recientemente, la modelo Natalia París se vio involucrada en una polémica en redes sociales luego de que se difundiera información sobre una fiesta clandestina en la que, supuestamente, ella participaría y trabajaría en la parte musical.

Sin embargo, al ver que su nombre e imagen se replicó constantemente en diferentes noticias de medios nacionales, la DJ decidió pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram y aclarar esta situación que generó toda clase de reacciones.

En las historias de su perfil, Natalia mostró su indignación por este tipo de información acerca de estos actos irresponsables, ya que ella afirma que ha cumplido la cuarentena al pie de la letra y ha respetado todas las recomendaciones de seguridad que han dado las autoridades.

París negó rotundamente haber participado en la celebración que se llevó a cabo en el hotel Selina, ubicado en Bogotá, y aseguró que aunque no suele rectificar o tocar temas que salen en las noticias sobre ella, considera que en esta ocasión es importante por la gravedad del asunto.

“Yo no suelo salir a desmentir cualquier cantidad de atrocidades que hablan de uno. Ningún chisme me interesa rectificar, pero creo que este tema es necesario rectificarlo (…) Absolutamente no tiene nada de verdad y ya hoy en la mañana muchos medios han replicado esta noticia”, expresó la modelo bastante incómoda sobre este tema.

De igual forma, la colombiana pidió a los medios de comunicación que rectifiquen la información antes de publicarla, ya que no ha salido de su casa, y ni siquiera lo hizo para recoger a su hija “a una finca por tres meses, por no infringir las normas que ha puesto el Gobierno”.

No obstante, la celebridad aprovechó para afirmar que ella no se mete con nadie y no está de acuerdo con el comportamiento que han tenido algunos famosos, que continúan su vida social común y corriente, y no respetan el aislamiento.

“Por favor, tengan conciencia. Qué irresponsabilidad”, puntualizó la paisa en el video.

La artista indicó también que su última fiesta en este lugar fue hace un año y medio, pero insistió en que jamás asistió a ningún evento recientemente. En su aclaración, París quiso mostrar un video de la última presentación que realizó en el hotel y defender su nombre de esto.