Natalia París sufrió un accidente de tránsito en Bogotá

En la tarde de este jueves la modelo y DJ, Natalia París sufrió un accidente de tránsito en el norte de Bogotá después que un bus de servicio público chocara con la camioneta que conducía.

En sus redes sociales, la modelo paisa narró lo sucedido y publicó algunas fotos del accidente que, por las imágenes, se registró en la calle 100 con 15.

“Quería contarles cómo me pasó esto del choque. Iba yo por mi vía y de repente ‘tan’, sentí un golpazo de la nada. Este bus, un bus del Gobierno, se salió de su vía y me dejó mi carrito vuelvo picha”, narró en su cuenta de Instagram.

La modelo anunció que ni ella ni el conductor del bus ni los pasajeros resultaron lesionados tras el choque. Solamente se presentaron daños materiales.

Continuó narrando que tras el golpe se bajó a hablar con el conductor quien le manifestó que él no tenía ninguna responsabilidad en lo sucedido. Los testigos del accidente tomaron fotos y llamaron a la Policía de Tránsito. "La gente muy linda se hizo a mí favor".

Sin embargo, después de esperar 30 minutos los agentes de Policía nunca llegaron al sector hecho por el cual tomó la decisión de irse. “Yo dije 'me voy' porque un choque con un carro del Gobierno, pues jamás van a responder".

En sus historias de Instagram, la empresaria agradeció la solidaridad de las personas y la buena voluntad para colaborarle con lo ocurrido.

Igualmente, haciendo una reflexión, aseguró que se siente bien consigo misma puesto que prefiere alejarse de los pleitos y los líos.

“Siento hasta gratitud por el viejito que me chocó el carro, que seguramente si yo pongo la querella le van a quitar su trabajo. Aquí estoy en mi casa tranquila dándole gracias a la vida porque tengo trabajo y puedo pagar ese choque”, manifestó.

Reconoció que esto es algo que pasa todos los días en Colombia, indicando que se debe aprender de este tipo de experiencias y que por fortuna no se presentaron personas heridas.

"Esas cosas pasan, lo importantes es conectarnos con las cosas positivas para no no derrochar energía. La energía es todo, uno conscientemente va decidiendo a qué le invierte su energía y a qué cosas no quiere derrochar su propia energía", indicó.