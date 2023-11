Luego de este suceso, varios de sus fanáticos acudieron a sus redes sociales para enviarle mensajes de aliento por su mal estado de salud, por lo que la actriz agradeció sus muestras de cariño, sin embargo, quiso aclarar que el accidente que tuvo en su bicicleta ya es cosa del pasado y en la actualidad goza de muy buena salud.

“Realmente no sé qué pasó, yo puse una historia en el gimnasio sobre mi caída en la bicicleta... Pero algún medio dijo que yo estaba en el hospital, cosa que no es cierta. Simplemente me caí de mi bicicleta en agosto y ya está, me di duro en la rodilla” puntualizó Ramírez.