Sin duda, Natalia Ramírez es recordada por los colombianos como Marcela Valencia, gracias a su actuación en una de las telenovelas más populares de la televisión colombiana, ‘Yo soy Betty, la fea’, en la que se ganó el amor y también el odio de los televidentes por cómo desempeñó su papel como actriz.

Recientemente, Natalia utilizó sus redes sociales para informarles a sus seguidores detalladamente una situación que la puso en alerta, cuando tuvo que someterse a varios exámenes en su seno derecho luego de que los médicos encontraran una ‘masita’ anormal en la mama.

De acuerdo con lo expresado por la actriz, en un comienzo, Natalia confesó no haber sentido nada extraño al realizarse el autoexamen ni tampoco al haberse realizado la mamografía. Fue hasta que su mastóloga la remitió a hacerse una ecografía de seno cuando detectaron la anomalía.

“Me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga y me encontraron una ‘pepita’(…) Entonces me hicieron una biopsia que era el siguiente paso. Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias”, expresó la actriz afirmando que por fortuna el resultado fue positivo.

Para finalizar, Ramírez aprovechó lo sucedido para crear conciencia sobre la importancia del autoexamen para detectar el posible cáncer de seno a tiempo: "Sigo insistiendo en que el autoexamen, la mamografía, la ecografía y todo lo que las mujeres tenemos que hacer para evitar el cáncer de mama, es indispensable. Esto no es ajeno a ninguna".

Según las últimas estadísticas sobre la carga mundial del cáncer publicadas por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), actualmente el tumor de mama se convierte en la principal causa de cáncer en el mundo, superando al de pulmón. En lo que va del año, se han reportado 685.000 muertes a consecuencia de esta enfermedad.