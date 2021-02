Natalia Ramírez (Marcela Valencia) revela cuál es la escena de Betty que más la hace reír

Natalia Ramírez saltó a la fama internacional con su participación antagónica en la famosa producción del Canal RCN ‘Yo soy Betty, la fea’. La actriz enamoró a muchos, molestó a otros y se consagró en la televisión con la interpretación que hizo se Marcela Valencia, la enemiga principal de Beatriz Pinzón Solano.

La famosa colombiana llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales, luego de unirse a la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar un poco con los usuarios de la plataforma digital. La celebridad usó su cuenta oficial, donde reúne más de 600.000 seguidores, para contar detalles de su vida.

Una de las interrogantes que respondió la artista, y que generó distintas reacciones entre algunas personas, estuvo relacionada con la telenovela creada por Fernando Gaitán, la cual se ha convertido en una de las más importantes en la historia del país.

Según quedó registrado, un curioso le preguntó a Natalia Ramírez cuál era la escena o momento de la producción que más risa le había causado hasta la actualidad. La actriz se sinceró y recordó un fragmento donde Ana María Orozco estaba personificando a la protagonista y bailaba en medio de una fiesta.

“Algo que recuerdes a carcajadas de ‘Betty, la fea’”, escribió el seguidor.

“Ver a Ana maría Orozco bailando, pero con el disfraz de Betty. No, no, eso era para morirse de la risa. Yo no sé si ustedes han visto la escena de un barcito donde ella está bailando, que es como un sueño”, respondió Ramírez sobre una de las alucinaciones que tenía el personaje cuando salía con las del cuartel.

Varias personas recordaron esta escena y no lograron evitar la gracia que les daba, pues los particulares pasos de baile de Betty eran únicos y fuera de lo común.