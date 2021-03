Natalie Portman y su cambio extremo para su papel en 'Thor: Love and Thunder'

En ‘Thor: Love and Thunder’, la actriz de 39 años de origen israelí tendrá que interpretar a la ex novia de Thor (interpretado por Chris Hemsworth) y aunque no se conocen muchos detalles de su personaje en la cuarta película de Marvel Studios del dios nórdico, algunos aseguran que el personaje de Natalie estará sometido a un tratamiento contra el cáncer que le otorgará poderes similares a su antiguo enamorado, lo que la transforma en Mighty Thor

Lea también: Capitana Marvel 2: Ya se eligió a la actriz que interpretará a la villana

La cuarta película de ‘Thor’ está prevista para el 2022, aunque por la pandemia del coronavirus aún se pone en duda si se retrase unos meses más por la pausa en algunas grabaciones.

La producción es uno de los más grandes proyectos de Marvel Studios por marcar el término de la Fase 4 del UCM.

Aunque hasta ahora vamos empezando el 2021, el 2022 promete ser uno de los años más importantes en la cinematografía de Disney, pues junto a ‘Thor: Love and Thunder’, están previstos otros estrenos como ‘Pantera Negra 2’ y ‘Capitana Marvel 2’.