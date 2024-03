El paso de Nataly Umaña por La Casa de los Famosos estuvo marcado por múltiples polémicas debido a la relación que entabló con Miguel Melfi aun cuando todavía se encontraba casada con Alejandro Estrada. Los televidentes fueron testigos de esta historia que se convirtió en uno de los principales atractivos del programa.

Además de la infidelidad con Melfi, hace unas semanas apareció un rumor que hablaría de otra supuesta traición de Nataly Umaña a su esposo Alejandro Estrada, la cual habría tenido lugar antes de La Casa de los Famosos. A través de las redes sociales se difundió la historia de Marco Alexandro Di Nunzio, reguetonero conocido como Markiller, quien afirmaba haber sido engañado por la actriz. "Por fin abriste los ojos, según ella estaba soltera cuando salía de roce conmigo por Guatapé! Mejor tarde que nunca", escribió el sujeto.

Lea también: Nataly Umaña dice si buscará a Alejandro Estrada tras su eliminación

En aquel momento, Markiller aseguró que tenía pruebas de lo que decía y que si algo le molestaba las iba a hacer públicas y haría “temblar a Colombia” con sus revelaciones. Sin embargo, pasaron los días y el cantante de reguetón nunca publicó nada.

Tras su salida del reality, Nataly Umaña fue consultada por este tema en el programa ‘Buen Día Colombia’ del Canal RCN, en donde le pusieron las imágenes y declaraciones de Markiller. Visiblemente sorprendida por lo que decía, Nataly Umaña negó rotundamente conocer al hombre y aseguró que solo se quería aprovechar del momento para ganar reconocimiento.

De interés: Pantera ataca a Nataly: “dejaste 12 años de relación por Melfi"

"¿Y este man quién es? No lo conozco, no tengo idea. No mi amor, así no es. Te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas, porque ni tenía idea que tú existías. (...) No, por ahí no es, a costa mía no", dijo Nataly Umaña, aclarando así el rumor.