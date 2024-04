Nataly Umaña molesta por expulsión de Nanis Ochoa de la Casa de los famosos: esto fue lo que dijo

"Me da muchísima tristeza por esta participante que yo creo que llegaba con ganas y sueños de estar en la final. No duró ni 24 horas. Creo que lo que habló fue un poco sobre lo que pasó conmigo allá adentro conmigo y no sé qué cuántas cosas. Quiero manifestarle mi solidaridad. Ahora no la juzguen", expresó Nataly Umaña.

Finalizó diciendo. "No la recriminen, errar es de humanos. No fue prudente. No cumplió con lo que sabía que no podía hacer, pero eso no la hace mala. Son experiencias de las que uno aprende", puntualizó la exesposa de Alejandro Estrada.

Los internautas también afirmaron que la expulsaron con justa causa, en donde afirmaron que duró más Alejandro Estrada, cuando cuando a hablar con Umaña. Como también algunos dijeron que no fue justo.