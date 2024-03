Nataly Umaña no tendría dónde vivir tras ruptura con Alejandro Estrada: hizo fuerte confesión

El pasado domingo 10 de marzo, los televidentes de la Casa de los Famosos Colombia presenciaron uno de los capítulos más polémicos hasta la fecha, protagonizado por Alejandro Estrada, esposo de la reconocida actriz Nataly Umaña.

Estrada tomó la decisión de ingresar a la casa para enfrentar a su esposa tras el romance que ha transcendido con Miguel Melfi.

Le puede interesar: Video: Alejandro Estrada le regresa el anillo de matrimonio a Nataly

Bajo la dinámica de congelados, Alejandro entró a la casa y puso fin a su relación de más de 12 años con la destacada actriz. El jefe del hogar le otorgó dos minutos para expresar sus sentimientos a Umaña y confrontar a Melfi. Todo llegó a su punto más álgido cuando le devolvió a Nataly el anillo de compromiso.

Finalizada la dinámica, los famosos recuperaron su movilidad, y Nataly, entre lágrimas, aceptó el fin de su matrimonio, elogiando a Alejandro como un buen hombre que merecía ser feliz sin ella.

En el punto álgido de la situación, La Segura, conocida presentadora del Reality, preguntó a Nataly si, tras salir del programa, regresaría a vivir con sus padres después de la separación.

Ante esta interrogante, la actriz reveló que no tenía a dónde ir, ya que su madre reside en España, su padre en Ibagué, y, por supuesto, ya no podía quedarse en la casa que compartía con Alejandro.

Lea también: Alejandro Estrada entrará a La Casa de Los Famosos

"Es chistoso, pero es real (...) Lo peor es que eso ya lo habíamos hablado. Yo me quedo con Thiago (el perro) porque él no se quiere quedar con Thiago y la gatita más divina, siempre me dejó claro que es de él", expresó Nataly entre risas.

Esta respuesta de Nataly añadió un giro inesperado a la polémica de su ruptura, sugiriendo que la relación entre ella y Alejandro ya estaba fracturada, llegando al punto de discutir la división de sus animales y pertenencias. La Casa de los Famosos continúa siendo escenario de emociones intensas y sorpresas inesperadas.