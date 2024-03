Con apenas tres semanas de convivencia, la actriz y el cantante ya han compartido momentos íntimos, como dormir juntos y besarse, sin preocuparse por la mirada de Estrada o la audiencia de Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, hasta hace poco, para Nataly Umaña, estas acciones no representaban infidelidad.

De hecho, ha dejado abierta la posibilidad de un divorcio. "No quiero hablar de mi esposo por respeto a él. Sé que pensarán, ¿respeto? Pues respétenlo a él. Es un hombre maravilloso, en mayúsculas, que cualquiera quisiera tener a su lado. Como ha sido el mejor hombre, también merece ser feliz... y yo también merezco ser feliz", mencionó la actriz.

Asimismo, Umaña le comentó a Melfi que para ella, el amor no lo es todo, y que ella y su esposo incluso han tomado terapia de pareja. "Infortunadamente, el amor no lo es todo y lo hemos intentado mil veces, con amor. Lo más hermoso de nuestra relación de 12 años es que nunca ha habido una tercera persona. No le he sido infiel; simplemente me dejé llevar por el juego y los besos", expresó.