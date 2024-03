Nataly Umaña se despachó contra Melfi: fuerte comentario los terminaría de separar

Tras la visita de la madre de Miguel Melfi a la Casa de los Famosos, donde le expresó a su hijo la necesidad de reflexionar sobre su romance con Nataly Umaña, la situación entre los dos tortolitos ha tomado un giro inesperado.

Siguiendo los consejos de su mamá, Melfi decidió manifestar a Umaña la necesidad de distanciarse y considerar las personas afectadas por su relación, incluyendo al exesposo de Nataly, quien decidió pedir el divorcio durante su estancia en el reality.

Por su parte, Nataly, comprendiendo la situación y los consejos de la madre de Melfi, estuvo de acuerdo con la necesidad de tomar distancia.

Sin embargo, en una conversación reciente con Sandra Muñoz, Nataly rompió silencio y confesó sus pensamientos sobre el fin de su amor con el panameño. En medio de la charla, aclaró que la decisión de terminar su matrimonio durante el reality no fue premeditada, pero sintió que era el momento adecuado, ya que las cosas con su exesposo no iban bien.

"Para mí tampoco es chévere estar ahí de besucona y apretona con alguien ajeno a lo que yo vengo. Es bizarro", expresó Nataly.

Estos comentarios fueron interpretados por los televidentes como un 'freno en seco' que quiere ponerle la actriz al cantante para no seguir compartiendo momentos juntos.

Además, aclaró que no tenía planeado iniciar una nueva relación después del divorcio, simplemente sigue sus reglas para ser feliz.

"El haber terminado mi matrimonio aquí no fue a propósito. Fue un punto donde dije 'ok, y si no es aquí, ¿quién sabe cuándo será?' Melfi nunca fue un punto para yo haber tomado una decisión”, concluyó Nataly Umaña.