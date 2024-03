Nataly Umaña tomó fuerte decisión con Melfi tras su separación con Alejandro Estrada: "Me das paz"

En un giro inesperado, el matrimonio entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada parece haber llegado a su fin en un episodio polémico de 'La Casa de los Famosos Colombia'.

Durante el programa, Estrada tomó la decisión de romper con Umaña, confrontándola públicamente por su presunta relación con Miguel Melfi, devolviéndole incluso el anillo de compromiso, lo que marcó el final de una relación de más de 12 años.

El drama alcanzó un nuevo nivel cuando se dio a conocer un audio de una conversación privada entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, luego de que Estrada saliera de la casa. Durante este charla, Umaña confesó sus sentimientos hacia Melfi, a pesar de la tensión situación.

"Seguir jugando, estar acá. Eres un hombre bonito y me gusta la gente buena. Si te viera como coqueteón o don Juan, no estaría interesada, pero eres un ser tan lindo, que y me voy a dejar llevar por lo que veo y siento”, expresó Umaña.+

Esta revelación ha generado un gran interés entre los seguidores del programa, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre el desenlace de esta situación y cómo afectará a los involucrados. Sin duda, la tensión y la emoción están en su punto máximo en "La Casa de los Famosos Colombia".