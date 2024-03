Así mismo, en sus historias Markiller aseguró: "estoy ansioso de ver La Casa de Los Famosos hoy, espero que ese man por fin pueda abrir los ojos, porque si los ojos no los abres tú, un ciego ve mejor que tú. Espero que hoy sea una puntada muy tranquila, porque si veo que algo me molesta y me pone loco, yo ahí sí hablo. Y si hablo yo, agárrense con las dos manos porque si no, va a temblar Colombia".

En otra de sus historias, el hombre que al parecer es de ascendencia italiana les dijo a sus seguidores: “Tengo el DM bien a fuego hoy. Calma, déjenme ir a dormir y descansar. Mañana contesto sus preguntas, todo lo que quieran. El italianito les va a contar todo con tiempo, dame un momento porque todo pasó de rapidez. Esto no va a acabar así, se los prometo. Les voy a contar todo”. De igual forma, compartió un apartado de las palabras que Nataly le dedicó a Alejandro en el programa, en las que decía que era el hombre más increíble, y escribió “¿Alguien me dice si Nataly se ganó el Premio Oscar? Wow, qué actriz”.

Finalmente, es preciso aclarar que hasta el momento se trata de un rumor, pues el hombre no ha publicado evidencias de haber tenido una relación con Nataly ni cuándo habría sido. Sin embargo, aunque algunos consideran que Markiller solo quiere aprovecharse de la situación para ganar seguidores, muchos internautas están pendientes de sus historias.