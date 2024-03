El amorío entre Nataly Umaña y Melfi en La Casa de los Famosos ha pasado por varias etapas. Al principio de su romance, la pareja exhibió una química que los llevó a iniciar una relación en la que incluso llegaron a dormir juntos en la misma cama, lo cual despertó todo tipo de comentarios por parte de sus compañeros y los televidentes, teniendo en cuenta que la actriz entró al programa casada.

Otro de los momentos que marcaron la relación, fue cuando Alejandro Estrada, ahora exesposo de Nataly, entró a la casa estudio y le pidió el divorcio al no estar de acuerdo con su comportamiento. Luego de esto, el turno fue para Anasiris Vásquez, mamá de Melfi, quien también le expresó a su hijo su desacuerdo con el romance.

Todas estas situaciones desestabilizaron a la pareja y llevaron a Melfi a tener una conversación con Nataly en la que daba a entender que lo mejor era distanciarse, pues prefería volver a concentrarse en el objetivo que se trazó al entrar a la competencia. Sin embargo, hasta el momento seguían cuidándose y demostrando gestos de cariño entre sí.

En el capítulo de esta noche Nataly y Melfi volvieron a tener una fuerte conversación. “Te quería decir que sigamos llevándonos bien, sin ningún tipo de comportamientos. Me parece bien así”, le dijo el panameño a Nataly.

Frente a esto, Nataly se mostró molesta y frente a las cámaras aseguró que ella era quien decidía siempre el futuro de sus relaciones. “A mí no me termina nadie, la que termina las relaciones aquí soy yo”, dijo Nataly, quien además aseguró que no lo entendía y que había perdido credibilidad.

Por otro lado, Nataly afirmó que ella era de una sola pieza y que era una mujer de tomar acciones y asumir consecuencias. “Me gustó, sí, caigo en el romanticismo, en el jueguito. Llega la visita de la mamá, él le pone un stop y decide cortar. Cuando Natali recibe la visita (de Alejandro) ella toma una decisión y decide continuar sin hacerle daño a nadie. Pero cuando a él lo visita la mamá y le dice que su país no lo está apoyando, él sí decide cortar”, afirmó la actriz.

Finalmente, Melfi le confesó a Omar que le pidió a Nataly que solo fueran amigos. Entretanto, Nataly se reunió con Diana y Sandra y aseguró que ellas “a estas alturas del partido no estaban despechadas, mucho menos por alguien que acaban de conocer.

Cabe recordar que hace unos días Nataly confesó que tampoco se sentía tan cómoda con su relación con Melfi. "Para mí tampoco es chévere estar ahí de besucona y apretona con alguien ajeno a lo que yo vengo. Es bizarro”, dijo la actriz. Por su parte, el cantante panameño en algún momento de la competencia aseguró que el comportamiento de Nataly tras tomar distancia le parecía propio de una persona inmadura.