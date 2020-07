Nelson Velásquez no soportó más las críticas por su cabello y arremetió contra seguidores

Hace dos años el cabello y la barba del cantante Nelson Velásquez fueron tendencia en redes sociales, luego de que una fanática suya terminara con tinte en su mejilla tras pedirle una foto al artista.

Su particular corte de cabello comenzó a ser el protagonista de los memes en ese entonces, que al mismo cantante vallenato le causó gracia y explicó que sufría de alopecia (pérdida del cabello), por lo que estaba en tratamiento.

Las críticas no le importaron y aún luce su particular melena. Sin embargo, ya no le gustaron los comentarios que a diario recibe en sus redes sociales, subidos de tono por su cabello, y muy molesto les respondió a cada uno de esos seguidores que lo ofenden.

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, ¿qué me echo? ¿que si es un peluquín? ¿O qué mierda es?, tanta mala intención e ignorancia junta, con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos idiotas pendientes de mi pelo, de mi gorra o de tantas maricadas”.

Y a los que se preguntan que es lo que se aplica en el cabello, respondió aún con más vehemencia y molestia: “Me echo lo que me dé la gana, lo que yo quiera, porque yo decido qué me pongo o que no, porque si yo me siento bien así es lo que importa”.

El ex vocalista de Los Inquietos del Vallenato manifestó que a él lo pueden criticar el día que no cante bien pero el resto no debe importarles.

“Cuantos de estos pendejos tienen miles de problemas en sus casas que resolver, en vez de meterse en lo que no les interesa, y repito a mi critíquenme cuando cante mal que esa si es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o cómo me vea es mi problema. Y al que no le guste como me veo que no me siga y deje de joder aquí”.