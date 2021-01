Netflix anuncia la salida de estas series y películas

El 2021 inicia diciendo adiós a icónicas series y películas del gigante de streaming y no hay más remedio que despedirnos.

Tras el anuncio de la salida de la popular serie estadounidense 'Friends', Netflix también nos prepara para decir chao a 'El príncipe del rap' y 'Gossip Girl'. ¿Cómo podremos reponernos de esto? No lo sabemos.

Con un emotivo tuit, la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica se despidió de las tres famosas series con las que varias generaciones se identificaron: “Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica”.

Gracias por todas las risas, chismes y café. Lo intenté, amigos. Pero solo tendremos oportunidad hasta el 31 de diciembre de ver El príncipe del rap, Gossip Girl y Friends en Netflix Latinoamérica. — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 23, 2020

Junto a las series, algunas películas también se fueron con el 2020. Entre ellas están títulos como 'Bad Boys 2', 'El Gran Gatsby', 'La Lista de Schindler', 'I'm in love with a church girl', 'Viviendo con mi ex' y otras más.

Pero ¿por qué no seguirán en la plataforma? Una de las razones tiene que ver con la llegada de otros servicios de ‘streaming’ a Latinoamérica, como también el éxito de Disney+ y la posible llegada de HBO Max este año.

Así que, si tenías en mente pasar los primeros días del 2021 'maratoneando' series o películas, aquí te dejamos la lista completa para que ahorres tiempo en no buscarlas.

