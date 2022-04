Netflix anuncia sus estrenos para mayo: Better Call Saul y Stranger Things son los más esperados

El mes de abril está apunto de finalizar y Netflix ha presentado cuáles serán los nuevos contenidos que ofrecerá para sus usuarios de su plataforma, a partir de los primeros días de mayo de 2022.

Dentro de los estrenos se destaca la llegada de nuevas series de drama que están protagonizadas por reconocidos artistas de América Latina, junto las nuevas temporadas de Ozark, Elite y Better Call Saul.

Estrenos en para Netflix abril de 2022

Series

¿Quién mató a Sara?: Temporada 3 - estreno 18/5/2022)

Stranger Things: Temporada 4 - estreno 27/5/2022

El abogado del Lincoln - estreno 13/5/2022

Love, Death & Robots - estreno 20/5/2022

Bienvenidos a Edén - estreno 6/5/2022

Somebody Feed Phil - estreno 25/5/2022

El marginal: Temporada 5 - estreno 4/5/2022

42 días en la oscuridad - estreno 11/5/2022

The Circle: EE. UU. - Temporada 4 - estreno 4/5/2022

Hermanas de sangre - estreno 5/5/2022

Amor en el espectro: EE. UU. - estreno 18/5/2022

Insiders - estreno 19/5/2022

El Pentavirato - estreno 5/5/2022

Are You The One?: El match perfecto - Temporada 6 - estren0 o1/5/2022