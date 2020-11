Netflix entra en modo Navidad y este es el top de series y películas

Sin duda alguna este 2020 ha estado cargado de serie de situaciones atípicas que estuvieron marcadas por la aparición de la pandemia del coronavirus, pese a que esta situación causó un cambio en la forma como se celebran algunas fiestas especiales también hay millones de personas aún conservan el espíritu y buscan otras formas para realizar estas celebraciones.

De hecho, este mes de noviembre ha sido protagonizado por las personas que tempranamente han adoptado el espíritu navideño en sus hogares y en su vida, así lo han querido reflejar en las decoraciones que realizan y en sus redes sociales.

Ante esta tendencia, Netflix también ha decidido ponerse en 'modo navidad' y empezar a ofrecer contenidos dedicados basados en historias sobre la 'Noche Buena', desde segunda semana de noviembre.

Para mantener el espíritu navideño, a la plataforma llegarán varias de comedias musicales y películas románticas que se centran en la celebración de la Navidad y la llegada del año nuevo.

A continuación le compartimos una lista con los contenidos navideños que ya están disponibles y los que próximamente se estrenarán en Netflix.

Las crónicas de Navidad

Un príncipe de Navidad trilogía

El calendario de Navidad

Navidad en África

Navidad, loca Navidad

Klaus

Noches blancas

El caballero de la Navidad

Intercambio de princesas

Nailed It! Felices fiestas

Sugar Rush Delicias Navideñas

Amor de calendario

Operación Feliz Navidad

Próximos estrenos

10 de noviembre

Dash y Lily

13 de noviembre

Jingle Jangle: Una Navidad mágica

18 de noviembre

Remodelaciones festivas con el Sr. Navidad

19 de noviembre

Intercambio de princesas 2

20 de noviembre

Naxidad Xtraterrestre

22 de noviembre

Dolly Parton Navidad en la plaza

25 de noviembre

Las Crónicas de Navidad 2

27 de noviembre

Sueños de danza: El cascanueces de chocolate

Sugar Rush Delicias Navideñas: Temporada 2

1 de diciembre

El deseo de Navidad de Angela

Las películas Navideñas que nos formaron

3 de diciembre

Just Another Christmas / Tudo Bem No Natal Que Vem

Próximas a estrenarse en diciembre

Navidad en casa: Temporada 2

Cómo arruinar la Navidad