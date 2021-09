Netflix presenta tráiler y fecha de estreno de su serie "You"

En esta nueva entrega, 'Joe' y 'Love' se mudan a un suburbio en California del norte. Él nuevamente empieza mal desde el principio, debido a la impredecible personalidad de Love y la ya conocida obsesión de Joe que esta vez estará dirigida hacia su nueva vecina.

Mire también: Actriz que interpretó a Marbelle de adolescente, reveló dura enfermedad que la aqueja

"De mi historial de miedos este es el mayor de todos, ser papá. Siempre he creído en la chica ideal, pero ser tu padre me ha cambiado. Por ti, me mudaría a un barrio sin alma. Por ti, me casaría con el monstruo, tu madre Love", empieza diciendo Joe en el inquietante tráiler.

Cabe recordar que la segunda temporada de "You" terminó cuando Joe se fue de Nueva York a Los Ángeles, donde cambió su nombre a Will y conoció a Love Quinn.

De interés: ¡De no creer! Mujer va al cine y se encuentra a su esposo con la amante

Ahí Joe y Love inician una relación que acaba convirtiéndolos en asesinos por amor.