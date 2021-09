Netflix sorprendió a los fans de Britney Spears con el esperado documental

Llegó el día, Netflix lanzó y sorprendió a los fans de Britney Spears con el esperado documental sobre su carrera en la industria musical y las situaciones que vivió a lo largo del tiempo. El 28 de septiembre fue el escenario elegido para estrenar este proyecto, justo un día antes de que se celebre la audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante.

La cinta del gigante de las plataformas de streaming era un proyecto bastante comentado y anhelado después de que "Framing Britney", un documental del diario The New York Times, expusiera su caso con gran éxito de audiencias, al que se sumó la BBC con "The Battle for Britney". La celebridad manifestó su incomodidad y molestia al ver estos trabajos, pues sentía que explotaban su imagen.

Le puede interesar: El nuevo retoque estético de Ricky Martin enciende las redes