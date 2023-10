Neymar no pudo estar en el nacimiento de su hija, pero dejó emotivo mensaje, ¿qué dijo?

"Estoy al tanto de todo lo que ha sucedido y, de nuevo, enormemente desilusionada", manifestó la modelo. "No soy un juguete, no soy un trofeo que se puede dejar en un armario cuando no se necesita", añadió.

A pesar de las dificultades, Neymar y Biancardi han decidido apostar por su relación. La pareja se conoció en 2020 y ha mantenido un noviazgo intermitente desde entonces. En abril de 2023, anunciaron su embarazo.

El nacimiento de Mavie es un nuevo comienzo para la pareja. Ambos esperan que este episodio negativo quede atrás y puedan centrarse en la crianza de su hija.

¿Cuál es el significado del nombre de la hija de Neymar?

Mavie, el nombre de la nueva hija del futbolista, tiene un peculiar significado. Proviene del francés (ma vie) y quiere decir "mi vida". Ambos estuvieron viviendo una temporada en París, ya que el futbolista jugaba en el Paris Saint- Germain.