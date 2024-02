"Ni el duelo lo hizo", Rigoberto Urán reacciona a almuerzo de Ricardo con Michelle

En el capítulo de 'Rigo' de este miércoles 7 de febrero, Michelle se está dejando atraer por las atenciones de Ricardo, quien desde que la vio quedó flechado por su 'berraquera'.

Por eso, decidió invitarla a visitar su empresa y almuerzan juntos, algo que al parecer no le gustó para nada al ciclista en la vida real, quien a través de sus redes sociales publicó un video en el que muestra su descontento con esta escena.

"¡Cómo le parece! Ni el duelo lo hizo", inició diciendo el urraeño en el video, que ha alcanzado más de 30.000 me gusta y cerca de 1100 comentarios en tan solo minutos.

Y es que en la novela del Canal RCN se puede ver el momento en el que Ricarddo y Michelle están comiendo un postre.

"No, pues que risitas, tan bonitas", agregó diciendo.

En el momento en el que Ricardo habla sobre el futuro, el deportista refuta diciendo "¿cuál futuro, guevón?".

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues algunos cuestionaron si el 'el toro de Urrao' era en realidad celoso.

"Celosito no!!! Que Ud le sonríe a la care’ chimba de la Adrianaaa", "Usted sabe contar..!? No cuente con la Michelle", "Siiii y xq no mostró cuando se besa con la intensa eso si noooo mojito", son algunos de los comentarios.