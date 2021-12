Nicky Jam se lució y sorprendió a su novia en Navidad con millonario regalo

El cantante Nicky Jam sorprendió en esta Navidad a su novia, la modelo venezolana Aleska Genesis con un regalazo que más de uno quisiera recibir para esta época navideña.

El artista del género urbano le regaló a su pareja un lamborghini último modelo, que además personalizó para su novia pues es de color rosa.

En las historias, que ambos publicaron en sus cuentas de Instagram, se ve cuando la modelo camina por el parqueadero hacia el carro y no puede creer que el lujoso carro, con moño de regalo, sea para ella.

"Gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie. Nicky Jam te amo mucho (...) como no amarte", escribió Aleska junto a las fotografías con su carro, a lo que el cantante le respondió: "No mi amor no es que te sientas como una barbie, tu eres mi Barbie".