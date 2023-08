Nicky Jam tuvo generoso gesto con pianista dominicano

El acto de entrega de la beca a Cordero fue una fiesta, con actuaciones al piano del becario, entre ellas una pieza compuesta por él llamada ‘Nostalgia’.

Nicky Jam, que contemplaba estas actuaciones desde la primera fila del auditorio del Miami Dade College con una sonrisa permanente y siguiendo el ritmo con la cabeza y los pies, no se hizo rogar para cantar junto a los beneficiarios de la Fundación.

El puertorriqueño subió al para interpretar algunos de sus éxitos. Asimismo, aprovechó para destacar que, así como cada persona tiene un don, cada “artista tiene un camino por donde tiene que ir y ninguno es mejor que el otro. Soy improvisador y me encanta improvisar y me conozco como un rapero que improvisa, pero el que compone y no improvisa no es menos artista que yo”, afirmó.

Finalmente, Nicky Jam le aconsejó a Leomar en aprovechar al máximo su paso por la escuela de Boston, aunque dijo que sabía de antemano que lo haría porque vio en su actuación que siente “pasión” por la música, como él mismo”.