Nicky Jam volvió a la soltería: “Cuando me voy, yo no vuelvo”

“La realidad es que la situación de la pandemia y la cuarentena, todo eso, afectó un poco la situación y simplemente no funcionó”, indicó al señalar que a esto también se sumó la diferencia cultural y hasta el lenguaje: “fueron muchas cosas”.

Manifestó que esto no tiene vuelta atrás. "Yo sé que cuando yo me voy, no vuelvo, cuando yo termino algo es porque ya no hay nada".

El artista puertorriqueño agregó que las cosas terminaron en buena tónica y con respeto. “Mi expareja es tremenda persona, pero como pareja no dio, son muchas cosas de por medio”.

Fue enfático en que no hablará más del tema por respeto a su exnovia, quien es menor que él 14 años. a quien dijo quiere mucho.