Nicky Jam y el incidente con abuela de Feid: le ofreció perico y le trajo café con leche

Tras su separación empezó la decadencia en la carrera del intérprete de 'Travesuras' no se hizo esperar. Por esto, decidió viajar a Medellín, a buscar nuevas oportunidades laborales.

En territorio antioqueño, su carrera volvió a despegar y poco a poco su nombre se hizo conocido en diferentes bares de la ciudad, donde llegó a hacerse amigo de varios artistas que ahora son los más grandes de la industria, como J Balvin Feid, Maluma, entre otros.

Precisamente, en estas relaciones de amistad surgieron varias anécdotas que hasta día de hoy dan de que hablar y producen risas en todos sus colegas y seguidores.

Recientemente, en redes sociales, se hizo viral un video en el que Nicky contó una anécdota con Feid cuando fue a visitar la casa de su abuela y esta le ofreció perico.

"La abuela me dice, ¿quieres perico?. En ese tiempo yo le metía y me miro al espejo y digo ¿será que tengo cara de periquero?", dijo.

Aun así, el artista no dudó en aceptar, "cuando llega la abuela me trae una taza de café y me dice ¿tú pensabas que era otra cosa? Y yo le digo la verdad si", reveló Nicky Jam.

