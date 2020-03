Nicolás Arrieta es conocido en las redes sociales por ser uno de los youtuber más polémicos del país, debido a que sus publicaciones se destacan por no tener pelos en la boca al momento de hablar de otros influencers.

Recientemente, es tendencia en las redes sociales un video en el que una mujer confirma que supuestamente Luisa Fernanda W estaría esperando un bebé del cantante popular Pipe Bueno. Además, también asegura que la paisa ya tiene siete semanas de embarazo. Sin embargo, hasta el momento la pareja no se ha pronunciado ante los rumores.

Lee también: ¿Luisa Fernanda W está embarazada de Pipe Bueno?

La noticia no fue pasada por alto por el youtuber, quien aprovechó la tendencia del post para bromear de su actual situación con la influencer. Asimismo, utilizó la interacción con sus seguidores para revelar que ya había contestado a la segunda tutela.

“Acaba de salir un video de una vieja que no sé quién es, diciendo que la viuda alegre está embarazada. Mi regalo para el baby shower, para que vayan sabiendo, es una tutela. Ahora el feto me va aponer una tutela. Yo no me inventé ese chisme; yo no sé si sea verdad o no, no me consta. Es un chisme”, expresó con risas en sus historias de Instagram.

Lee también: Luisa Fernanda W radica nueva demanda contra Nicolás Arrieta

Cabe recordar que actualmente Arrieta se encuentra enfrentando un proceso legal ya que la instagramer Luisa Fernanda W le ha interpuesto dos tutelas por calumnia y dañar su buen nombre. No obstante, en la primera el juez falló a favor de Nicolás.