Nicole Kidman habría aceptado que es bisexual y habló de un viejo romance

Nicole Kidman de 54 años, conocida por sus famosas actuaciones en Far and Away, Batman Forever y Days of Thunder, sorprendió recientemente por una confesión relacionada con su sexualidad, pues al parecer la australiana confesó que es bisexual.

De acuerdo a medios internacionales, Nicole Kidman dio dicho anuncio por medio de un podcast y adicionalmente, contó que había tenido algo más que una amistad con la también actriz Naomi Watss, hace ya varios años.

"Tuvimos a Nicole Kidman en el podcast recientemente y ella reveló información bastante sorprendente. La actriz tuvo una relación romántica con la también actriz Naomi Watts. No estuvieron juntas por mucho tiempo, pero Nicole admitió que es una orgullosa mujer bisexual", citan algunos medios sobre la revelación de Nicole Kidman.