Ninel Conde habla sobre el drama que vive porque le "quitaron" a su hijo

El drama que vive la actriz mexicana Ninel Conde ha trascendido fronteras. Desde hace tres meses no puede ver a su hijo y ahora todo empeoró aún más porque un juez le prohibió acercarse al pequeño.

Precisamente esta semana, la cantante presentó una nueva declaración ante la Procuraduría de México en su lucha por recuperar a su hijo y tuvo que someterse a un estudio psicológico, asegurando que fue víctima de violencia de parte de su expareja Giovanni Medina Morales.

“Me tocó ir a ampliar mi declaración como víctima de violencia familiar, me tocó hacerme un estudio psicológico para que puedan medir el daño que me ha causado este hombre que se atravesó en mi vida en un momento de inestabilidad emocional y la cagué metiéndome ahí”, afirmó a través de un video que publico en Instagram.

La actriz, recordada en Colombia por su actuación en la serie Rebelde, dijo que hoy se siente libre de ese maltrato pero ahora, a su juicio, paga el precio de no haber querido continuar con su relación con Medina.

“Yo como muchísimas mamás que les han quitado sus hijos por venganza, por abuso de poder con mentiras, con cochinadas como las ha hecho Giovanni (…) estoy dándole gracias a Dios porque me libré de una persona que me hacía demasiado daño y ya estoy fuera de toda esa mier* que yo vivía, de manipulación, de celos, de control, de aplastarme como ser humano”, comentó.

Conde reiteró que supuestamente Giovanni Medina tienen contactos con la justicia mexicana y por eso logró apartarla del lado de su pequeño, a quien no ve hace más de tres meses.

“Tengo una bendición maravillosa que es Emanuel, aunque tengo entre comillas porque llevo más de tres meses de no tenerlo acá en casa. Me preguntan cómo es posible que este tipo pueda hacer todas esas cosas legalmente, yo también me lo pregunto”, detalló.

“Estoy libre pero obviamente estoy pagando la factura al no querer estar con esa persona tan enferma que me privó de tener a mi hijo, de hecho él siempre me decía que tenía relaciones con altos funcionarios y que trabajaba con gente del Gobierno federal”, agregó, asegurando que se enteró que su ex ahora sostiene una relación sentimental con una persona del gobierno.

En medio del En Vivo que hizo en Instagram para que las personas pudieran preguntarle sobre este caso, un usuario le dijo que cómo hizo Medina para poder “quitarle” al menor, a lo que ella respondió: “diciendo que yo lo abandoné cuando fui a trabajar, que tuve falta de cuidados y que tenía Covid-19”.

También señaló que su expareja la violentó a ella y al menor. “No se detenía en ofenderme en frente de todos, cuando obligó al bebé a comer de más y le daba manotazos porque el niño decía no puedo, ahora hay gente que me dice que vendía dólares falsos…”. “Solo un monstruo es capaz de quitarle a la criatura”, indicó Conde.

Finalmente aseguró que recibió respuesta de la oficina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pondrá al tanto de las denuncias que ella ha hecho. Dijo que la citaron para que cuente lo que ha sucedido.