¿No le gusta como canta Luisa Fernanda W? la influenciadora le responde

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales con la publicación de un video musical junto a su actual pareja Pipe Bueno, donde presentaban una nueva versión de la reconocida canción ‘Cupido Falló’. Este clip permitió escuchar más detenidamente la voz de la youtuber y disfrutar de un formato tipo videollamada que ambos se ingeniaron.

Sin embargo, pese a que esto nació como una idea de los artistas para entretener a sus fans, las críticas no se hicieron esperar y más de uno se refirió al talento de Luisa Fernanda, asegurando que no tenía voz para cantar.

No obstante, durante una dinámica de preguntas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido decidió referirse al tema a través de una interrogante que le dejó una persona, y aclarar su gusto por el canto así a los demás no les parezca.

“Sinceramente, ¿crees que cantas bien? ¿o lo haces porque sí?”, escribió la persona en la casilla, recibiendo una respuesta contundente de la colombiana.

“Claro, yo canto porque me gusta, porque me divierto. No estoy buscando la aprobación de nadie para hacerlo”, dijo la youtuber, picando el ojo al final de sus palabras.

Este video fue replicado por una cuenta de chismes de famosos, por lo que algunos comentarios no se hicieron esperar y en los cuales los usuarios indicaban que Luisa Fernanda W si buscaba la aprobación o de lo contrario “cantaría en la ducha”.

“No te escuchas?”, “Pues si solo cantas porque sí, entonces hazlo en la ducha”, “Primero que todo, ¿cómo así que canta? Empezamos mal, mija”, “Ya sabemos que no cantas”, “Canta porque le gusta, pero canta mal”, entre otras reacciones.

De igual forma, en un live que realizó la joven, aprovechó para enviar unas palabras a aquellos que la critican y viven pendientes de lo que ella hace, pues aseguró que en lugar de afectarla, esas opiniones terminan ayudándola con el algoritmo de redes sociales.