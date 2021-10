El espectáculo se ha volcado en los últimos días sobre Lina Tejeiro y Epa Colombia, después de que las dos se besaran en medio de la fiesta que la actriz realizó con motivo de celebración de sus 30 años. Allí, las dos famosas demostraron la cercanía que tienen y causaron revuelo con su encuentro.

Después de que el video se hiciera viral, Lina Tejeiro apareció en su cuenta de Instagram y expresó que ha recibido varios comentarios al respecto, en donde la interrogan sobre el porqué lo hizo y hasta afirmó que ha recibido algunas críticas.

Ante las reacciones, la actriz decidió hacer algunas aclaraciones al respecto y respondió a quienes la han interrogado por su muestra de afecto a Daneidy Barrera. "Los veo muy escandalizados con el tema de la Epa. Yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta. No le vi nada de malo más que darle un beso y hacerla feliz", sostuvo.

Con relación a si sintió algún arrepentimiento, Lina expresó: "No me arrepiento. Es más, la que grabó fue 'La Celos' (novia de Epa) fue la que nos grabó". Sumado a eso, agregó: "A mí me siguen gustando los hombres. No quiere decir que en estos momentos me gustan las mujeres por haber besado a una amiga que fue a mi cumpleaños".