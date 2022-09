"No me hacía feliz": Sara Corrales se destapa sobre motivos para romper compromiso con su exnovio

La exprotagonista de novela Sara Corrales mojó prensa durante unas semanas, esto luego de que la paisa de 36 años presumiera su anillo de compromiso por todos lados y tiempo después, confirmara que ya no se casaba con Rafael Gutiérrez, un mexicano que supuestamente la tenía muy enamorada.

De la cancelación del matrimonio que se realizaría en agosto poco se conoció, pues ni Sara ni Rafael hablaron acerca de porqué los planes de boda se habían derrumbado de un momento para otro, no obstante, recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz quiso responder a sus seguidores sobre lo ocurrido.

Ante la pregunta ¿por qué no te casaste?, Sara Corrales dio varias razones siendo la primera de ellas porque no estaba segura, así como tampoco sentía que ella y Rafael estuvieran buscando lo mismo en sus vidas, sin embargo, hubo una respuesta que dejó aún más confundidos a los internautas, pues según la exprotagonista de novela "no la hacía feliz".

"Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes. Estábamos en momentos de la vida muy diferentes, con motores de la vida muy diferentes y yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más" aseguró.

Las declaraciones de la paisa son un tanto confusas, pues no deja claro quién o qué no la hacía feliz, si Rafael Gutierrez o el hecho de tener una relación con él. ¿Qué creen ustedes?

