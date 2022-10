Jessi Uribe en este 2022 ha cautivado a su público con sus últimas canciones y es que ha luchado por posicionar su carrera musical en lo más alto, de hecho, ha alcanzado mucha relevancia en Estados Unidos.

Los éxitos del cantante lo han mantenido vigente porque ha lanzado nuevas canciones este año a dúo como: ‘Si supieras’ con Luisito Muños; ‘Si ya hiciste el mal’ con el mexicano, Luis R Contriquez; La boda con su esposa, Paola Jara; y sus dos recientes sencillos ‘Mi debilidad’ y ‘No quería engañarte’.

Asimismo, tiene temas con Espinoza Paz, Carin León, Joss Favela, Jhonny Rivera, Andy Rivera y Galy Galeano, con esto se ha catapultado su carrera a nivel internacional donde lo aclaman con frecuencia.

También puede leer: [Video] Hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía ya baila como la mamá

En consecuencia, recién sacado del horno salió el tema musical ‘No quería engañarte’ que se estrenó este domingo 16 de noviembre a la media noche en la que contó con el apoyo del compositor Wilfran Castillo y la modelo Paola Cospi y dice:

“Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste, y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte, pero tú me enseñaste”, dice el coro de la canción.

La letra de la canción habla del por qué el actor de la historia, Jessi Uribe decide engañar a quien es su esposa. Por esto, los internautas han indicado que el artista está juicioso produciendo canciones que quizá son una advertencia para su esposa o por lo contrario tiene que ver con lo que pasó con su ex Sandra Barrios.