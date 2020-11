"No quiero cantar más": Anuel AA envió un mensaje que alarma a sus fanáticos

Anuel AA sorprendió a sus más de 23 millones de seguidores en Instagram con un mensaje en el que asegura que no quiere volver a cantar. "Nos vemos en los Grammys y después... No sé... No quiero cantar más", dice el texto utilizado como foto de perfil en la mencionada red social.

Previamente, el pasado 17 de octubre, el intérprete de 'China' publicó un extenso mensaje en el que criticó al género urbano asegurando que "se ha vuelto un circo lleno de payasos. No son todos, hay mucha gente seria, buena, trabajadora y luchadora que quiero mucho y que respeto, pero la realidad es que hay muchos más payasos".

También resaltó que hay varias personas que falsamente transmiten mensajes positivos con el único objetivo de conseguir más fanáticos. "... No hay nada más tonto y falso que ver gente haciéndolo solo por verse bien y por ganarse más fanaticada a base de una mentira cuando yo sé que no son reales, ni tienen esos buenos ideales, mientras hay gente que sí cree en esos mensajes positivos y vive a través de esos ideales".

Sin embargo, el reguetonero no especificó si se refería a alguien en particular.

Pero los mensajes no terminaron ahí, la semana pasada compartió un post en el que explica sus sentimientos día con día.