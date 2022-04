"No quise sumarme a la música urbana, sino seguir con mi estilo": Myriam Hernández estrena 'Sinergia'

¿Qué recuerdos se le vienen a la mente cuando le nombran Bogotá, Cali y Medellín?

Sin duda Colombia es un país que quiero mucho porque fue el primer país que visité cuando comenzaba mi carrera internacional. Desde el año 1989 ha ocurrido un romance entre Colombia y mi música, entonces cada vez que voy me fascina, lo paso tan bien, ya sea por su comida, porque me encanta la bandeja paisa, el sancocho, o el ajiaco; son platos favoritos para mí, y por supuesto hay un cariño tremendo. Espero volver a recibir cada vez que voy, la alegría y el cariño que el público me ha entregado a través de todo este tiempo.

Lea también: El papel de la mujer en la música es tan difícil como en cualquier ámbito: Fanny Lu

Hace cuatro años que no venía a los escenarios en Colombia. ¿Cómo fue su pausa en pandemia y qué resurgió en Myriam Hernández?

Dentro de toda la tristeza que vivimos como mundo, me lo tomé de una manera muy positiva porque para mí como madre era esencial estar en familia, estar las 24 horas en casa con mis hijos y con mi marido. Aproveché para cocinar, ordenar, hacer ejercicio, leer, surgió este disco ‘Sinergia’ y tuve conciertos vía streaming; realmente aproveché a cabalidad todo este tiempo de estar encerrada, pero sin duda no hay comparación de volver a los escenarios y poder sentir el cariño de la gente en vivo.

¿En pandemia también surgió su incursión en Tik Tok?

Sí, también aproveché para hacer Tik Tok, soy bastante de redes sociales y me pareció que es una red bastante divertida, así que me sirvió un poco también para pasar la pandemia y hacer cosas divertidas, reírme y tener algo de sentido del humor.