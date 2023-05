No saqué a 'Catú' por machista sino por sacarme la espinita: Eléider Álvarez tras salir de Survivor

Luego de la eliminación de Eléider Álvarez en el capítulo de este lunes 15 de mayo en el consejo tribal de 'Survivor, la isla de los famosos', fue el invitado especial del programa de las mañanas del Canal RCN "Buen día, Colombia".

Allí, el boxeador le contó a los presentadores, el motivo principal por el cual eligió a Catalina Londoño 'Catú' para sacarla de la competencia y debilitar fuertemente el pacto Amazonas.

"Siempre me han hecho esa pregunta desde ese día y se lo dije a ella personalmente porque ella me decía que si yo era machista, y le dije, 'Catú' yo no te saque por machista, te saqué porque quería generar un impacto, no iba ser lo mismo impacto si sacaba a Juan del Mar que ya se sabía o sacaba a Palau, en cambio si te saco a ti iba a generar más impacto y eso fue lo que hice", indicó Eléider.