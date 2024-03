¿No se lo aguanta? duras palabras de la mamá de Melfi sobre su hijo

¿La mamá de Melfi acabó con la relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi?

La relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña ha sido objeto de debate entre los televidentes, quienes no han dudado en expresar su molestia por los constantes coqueteos entre ambos dentro del programa. Sin embargo, la visita de Anasiris al set pareció no ser suficiente para poner fin a esta situación, y las críticas continuaron.

¿Qué dijo la mamá de Melfi?

Pero la madre de Melfi no se quedó callada ante las críticas. Cuando un seguidor cuestionó el comportamiento de su hijo y su relación con Nataly Umaña, Anasiris respondió con un comentario lleno de humor y desapego: “A mí también me estresa, no le hagan caso”.

¿Qué le aconsejó la mamá de Melfi a su hijo?

La presencia de Anasiris en el programa no solo trajo consigo momentos divertidos, sino también un consejo para su hijo. Le instó a enfocarse en la competencia y a discernir entre lo real y lo ficticio dentro del programa, recordándole que el encierro puede hacerlo vulnerable pero que él tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo.

¿Melfi le sacó la piedra su mamá por querer ayudar a Nataly Umaña?

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Miguel Melfi se vio nominado junto a Nataly Umaña, entre otros participantes. Ante esta situación, Melfi no dudó en pedir a sus seguidores que lo apoyaran con sus votos para salvarlo de la eliminación. Pero lo que llamó la atención fue que también pidió ayuda para salvar a Nataly, lo que generó división de opiniones entre los espectadores.

¿Ni su mamá se lo aguanta?

Algunos consideraron que no fue correcto que Melfi interviniera a favor de Nataly, mientras que otros lo vieron como un gesto de camaradería. Ante las críticas, la respuesta de Anasiris fue clara y contundente: "A mí también me estresa, no le hagan caso".

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con comentarios de apoyo tanto para la madre de Melifi.