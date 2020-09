En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), el cantante urbano J Balvin se se sinceró sobre su ansiedad y depresión durante una entrevista con el locutor, Enrique Santos, y que compartió en sus redes sociales.

De este modo, el intérprete de 'Mi gente' recordó que su primer episodio de ansiedad/depresión/pánico le ocurrió hace aproximadamente unos ocho o siete años atrás. "Me ha dado unas tres veces en la vida... No te quieres levantar, no te quieres mover porque piensas que va algo va a pasar. Es como si tuvieras una alarma prendida todo el tiempo de peligro".

El reguetonero explica que los pensamientos se enfocan en lo negativo y entonces viene el llanto. "Puedes llorar horas y horas... Se llega a un punto de ansiedad tan grande que se llama despersonalización o desrealización que es como que te sientes fuera del cuerpo y ahí es cuando empiezas a sentir que estás perdiendo el control".

Aunque siente que debió buscar ayuda psiquiátrica desde el principio, J Balvin admite que no lo hizo por el tabú de que tenía de asociar a los profesionales de la salud mental con loqueros. Sin embargo, actualmente es una de las voces más activas a favor de la ayuda psiquiátrica y psicológica para combatir las enfermedades mentales. Y siempre se ha mostrado muy abierto a la hora de hablar de sus propias experiencias.

Durante la entrevista también resaltó que es errado confundir la depresión con la tristeza. "En la sociedad la palabra depresión la han utilizado mucho con la tristeza como: "Estoy depre", y no estás 'depre', estás triste. La depresión va más allá, estás pensando que la vida no tiene sentido y no sabes por qué".