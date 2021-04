'Nomadland', la gran ganadora de los Premios 'Bafta' del cine británico

A dos semanas de los premios Óscar, "Nomadland" de la directora Chloé Zhao triunfó en la ceremonia de los premios británicos del cine, Los Bafta, mientras que Anthony Hopkins fue elegido mejor actor por su papel en "El padre".

La china Chloé Zhao ganó en la categoría de "mejor director" y su road-movie "Nomadland" fue consagrado "mejor filme". La actriz Frances McDormand fue galardonada como mejor actriz por su papel en esa película.

Ya galardonada en los Golden Globes a fines de febrero y primera mujer en obtener cuatro nominaciones en los Óscar el mismo año, la cineasta independiente de 39 años rindió homenaje a "la comunidad nómada que nos recibió con tanta generosidad en su vida, compartió con nosotros sus sueños, sus luchas".

También puede leer: Bad Bunny alista una gira por Estados Unidos y Canadá para el próximo año

"Me gusta hacer lo que hago y si esto significa que más gente como yo puede vivir sus sueños, estoy muy agradecida", declaró la directora.

Después de "Nomadland", obtuvieron dos premios a mejor casting y mejor actriz emergente la película "Rocks"; "Soul" a mejor película de animación y mejor banda sonora; "Sound of Metal" a mejor sonido y mejor montaje; "The Father" a mejor actor y mejor guion adaptado; "Promising Young Woman" a mejor película británica y mejor guion original y "Ma Rainey's Black Bottom", mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.



Con un premio quedaron "Tenet" a mejores efectos especiales; "Another Round" mejor película de habla no inglesa; "Minari" a mejor actriz de reparto; "Mank" a mejor diseño de producción y "His House" a mejor director, guionista o productor británico novela.

Vea aquí: Yuri Gagarin y el histórico vuelo al espacio que cumple 60 años

Completaron estos galardones "Judas and the Black Messiah" con mejor actor de reparto; "My Octopus Teacher" con mejor documental; "The Present" con mejor corto británico y el Bafta a la mayor contribución al cine británico recayó en Noel Clarke.