En diálogo con RCN Radio dijo que "Hace rato no me ven por ahí, pero no. Lo que pasa es que sí he hecho cosas, he hecho personajes muy lindos, pero han sido más para producciones de México o en plataformas, no han salido tanto en los canales nacionales", es por eso que la actriz explica que algunos tienen la percepción de que ha estado "fuera del juego", pero en realidad no es así.

Contó también que se siente muy afortunada porque ha estado "grabando todo el tiempo", incluso en pandemia tuvo trabajo y claramente esa época fue dura para muchos artistas y por el Covid-19 fueron varias las personas que se quedaron sin trabajo.

Adelantó también que ahora está terminando un proyecto y lleva ya seis meses grabando una serie para Netflix que se llama 'La influencer'.

"Estoy en eso, haciendo mi grabación, haciendo esta comedia, terminando y viendo qué más va a deparar el futuro y pues obviamente de poder ejercer mi profesión".

Pronto veremos a Norma Nivia en su nuevo papel en el formato streaming que desde hace un tiempo se ha apoderado de los televisores del mundo.