'Now and Then': letra e historia de la canción que marca el regreso de The Beatles

Letra de 'Now And Then' en inglés

I know it's true, it's all because of you

And if I make it through, it's all because of you

And now and then, if we must start again

Well, we will know for sure that I love you

I don't want to lose you, oh no, no, no

Lose you or abuse you, oh no, no, no, sweet darlin'

But if you have to go away

If you have to go

Now and then, I miss you

Oh now and then, I want it to return to me

I know return to me

I know it's true, it's all because of you

And if you go away, I know you never stay

I don't want to lose you, oh no, no, no

Abuse you or confuse you, oh no, no, no, sweet darlin'

But if you have to go

Well I will not stop you there

And if you have to go

Letra de 'Now And Then' en español

Sé que es verdad, es todo por ti

Y si lo logro, es todo por ti

Y de vez en cuando, si debemos empezar de nuevo

Bueno, sabremos con certeza que te amo

No quiero perderte, oh no, no, no

Perderte o abusar de ti, oh no, no, no, cariño

Pero si tienes que irte

Si tienes que ir

De vez en cuando te extraño

Oh, de vez en cuando, quiero que vuelva a mí

Sé volver a mi

Sé que es verdad, es todo por ti

Y si te vas, sé que nunca te quedarás

No quiero perderte, oh no, no, no

Abusar de ti o confundirte, oh no, no, no, cariño

Pero si tienes que irte

Bueno, no te detendré ahí

Y si tienes que irte