Nueva pelea entre Karen, La Segura y Martha en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos continúa siendo uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, gracias a las emociones que despierta en los televidentes. Dentro de los atractivos más destacados del programa, se encuentran los enfrentamientos que a diario se dan entre los participantes.

En el capítulo de este 14 de abril, los participantes que estaban amenazados se sentaron en una mesa para compartir el ya acostumbrado brunch previo a la jornada de eliminación. Ómar, Tania, Karen, La Segura, Isabella y Martha compartieron un desayuno, pero además se dijeron unas verdades en la cara.

De interés: Karen y La Segura temen por ser eliminadas de la Casa de los famoso: hacen polémica petición

En medio de la conversación, nuevamente Martha protagonizó un enfrentamiento con Karen y La Segura al responder las preguntas que les hizo ‘El jefe’. Cuando hablaron sobre la persona más peligrosa de la casa, Martha dijo que era La Segura, porque sentía que se victimizaba. “Me parece que te victimizas. Tu mirada de sevicia, de placer viendo a otras personas sentirse mal. Eso me hace verte muy peligrosa”, le dijo.

“En ningún momento me he hecho la víctima, no lo hago. Vos sos una persona egoísta, tú misma lo dijiste, como estás acá ansiada y lambiéndote por ganarte los 400 millones de pesos", le respondió La Segura a Martha.

Por su parte, luego de que Martha le dijera chismosa a Karen, ella le respondió que no compartía que le dijera chismosa y venenosa, cuando ella hacía lo mismo por detrás. “Martha, tu presencia me da lo mismo, te lo juro. He visto como se te ha deslizado la máscara por la cara y me ha dado vergüenza ajena”, le dijo la influencer.

En otras noticias: [Video] Mafe Walker le hizo baile de otro mundo a 'Bola 8': un perreo alienígena

En medio de esta discusión, Omar intervino y les dijo que no estaba de acuerdo con el trato que se daban entre ellas como mujeres. “Es doloroso ver como entre mujeres se están destruyendo las unas a las otras”, les dijo el actor.

No obstante, al final decidieron hacer una especie de pacto de no agresión, e incluso Martha se disculpó. “Me dispongo a bajar la prevención que tengo con ustedes y les pido disculpas, pero hasta ahí. No me nace darles un abrazo. Bajo las armas porque estoy cansada”, les dijo Martha.