Nuevas críticas al restaurante de James Rodríguez: “de lo más lobo que he conocido”

Este restaurante ha llamado la atención de muchos bogotanos, quienes se preguntan sobre su comida, sus shows en vivo y los precios de los platos; este último ha sido tema de controversia, ya que muchos comensales aseguran que el restaurante maneja precisos muy costosos.

Hace poco la la periodista Carolina Gómez, por medio de sus redes sociales, hizo una fuerte crítica al del restaurante ‘Arrogante’ de James.

De interés: ¿Por qué al nuevo amor de James Rodríguez lo relacionan con la brujería?

La presentadora desató en Twitter toda una polémica luego de que hablara de su experiencia en el restaurante.

“El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya”, manifestó en primera medida Gómez.

Después de este comentario, varias personas no le dieron la razón, por lo cual Gómez decidió profundizar en su opinión. En una de sus razones afirmaba que el restaurante tenía enanos cosificados.

“Tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto, muchas cosas”, dijo la periodista.

Además, indicó que la atención del local era muy demorada y extravagante. Sin embargo, concluyó su comentario diciendo que "pa los gustos los colores”.

Tiempo después, la periodista elimino de su cuenta de Twitter el comentario.